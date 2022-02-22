Hava DurumuManşet
Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor
Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı
Mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar
Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:
Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GIRNE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|ÇAMLIBEL
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|LAPTA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|AKDENİZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|BOĞAZ
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
|ALEVKAYA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|16 °C
|ESENTEPE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C
Batı Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
|GÜZELYURT
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Orta Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|LEFKOŞA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|ERCAN
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Doğu Mesarya
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GEÇİTKALE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|21 °C
|BEYARMUDU
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|19 °C
Doğu Sahil
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|GAZİMAĞUSA
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
|İSKELE
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|20 °C
Karpaz
PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.
|Bölge
|Durum
|Min
|Max
|YENİERENKÖY
|PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU
|°C
|18 °C