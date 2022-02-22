Hava DurumuManşet

Bugün yer yer hafif sağanak bekleniyor

22 Şubat 2022
kktc hava durumu





Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu zamanla yer yer hafif yağmurlu geçecek.




Hava sıcaklığı



Mevsim normallerinin 3 ile 4 derece üzerinde seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar

Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.

BÖLGELERİMİZE GÖRE BUGÜN AKŞAMA KADAR YURTTA HAVA:

Kuzey Sahil Ve Beşparmaklar

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GIRNEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
ÇAMLIBELPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
LAPTAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
AKDENİZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
BOĞAZPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C
ALEVKAYAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C16 °C
ESENTEPEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C

Batı Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C
GÜZELYURTPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Orta Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
LEFKOŞAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
ERCANPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Doğu Mesarya

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GEÇİTKALEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C21 °C
BEYARMUDUPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C19 °C

Doğu Sahil

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
GAZİMAĞUSAPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C
İSKELEPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C20 °C

Karpaz

PARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA YER YER HAFİF YAĞMURLU GEÇECEK. RÜZGAR GÜNEY VE BATI YÖNLERDEN ORTA KUVVETTE ZAMAN ZAMAN KUVVETLİ OLARAK ESECEK.

BölgeDurumMinMax
YENİERENKÖYPARÇALI ÇOK BULUTLU ZAMANLA HAFİF YAĞMURLU°C18 °C



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22 Şubat 2022


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