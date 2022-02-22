Brent petrolün varil fiyatı 94,75 dolar

Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ve bunun arz daralması endişelerine yansıması fiyatlardaki yükselişi etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 94,75 dolardan işlem görüyor.
Dün 97,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 94,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,38 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.
Putin’den tepki çeken karar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.