DKB: Geçişleri rahatlatıcı önlemler derhal alınmalı!

Devrimci Komünist Birlik bu sabah Kermiya geçiş noktasında geçişlerde yaşanan ve giderek artan sorunlara dikkat çeken bir bildiri dağıtımı yaptı.

Güneyde çalışan yüzlerce işçinin geçiş yaptığı Kermiya’da, sabahın erken saatinde kendi sorunları ile ilgili dağıtılması güney emekçileri tarafından çok olumlu karşılandı. Özellikle Kermiya geçiş noktasında kimi zaman saatlerce süren beklemeler olduğu vurgulanan bildiride; işine, okuluna yetişmeye ya da işinden, okulundan yorgun argın evine dönmeye çalışan yüzlerce kişinin tam anlamıyla eziyet çekmek zorunda bırakıldığı belirtildi. DKB bu yakıcı soruna hızlı şekilde çözüm üretilmesi için taleplerini de ortaya koyarak, tüm halkı ve demokratik kitle örgütlerini bu talepleri ortaklaştırmaya ve iki taraftaki halk düşmanı yönetimler üzerinde baskı oluşturmaya çağırdı.

DKB bildirisi şöyle:

“1974’ten sonra karşılıklı geçişlerin açılmasının üzerinden yaklaşık 19 yıl geçmiş bulunuyor. Geçen bu sürede ise çok az sayıda geçiş noktası devreye sokulmuştur. Özellikle son dönemde artan geçişler ve daha uzun yeni kontrol uygulamaları, geçişlerde aşırı bir yoğunluğun oluşmasına neden olmaktadır. Özellikle Lefkoşa’da tek bir araçlı geçiş noktası bulunması nedeniyle kimi zaman saatlerce süren beklemeler olmakta, işine, okuluna yetişmeye ya da işinden, okulundan yorgun argın evine dönmeye çalışan yüzlerce kişi tam anlamıyla eziyet çekmek zorunda bırakılmaktadır.

Bu yakıcı soruna hızlı şekilde çözüm üretilmesi için taleplerimiz:

– Öncelikle Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde ve doğu Haspolat-Baklıkesir bölgesinde acil olarak yeni araçlı geçiş noktaları açılmalıdır.

– Lefkoşa bölgesi dışında yoğun geçişlerin olduğu yerlerde de yeni geçiş noktalarının oluşturulması için çalışma başlatılmalıdır.

– Mevcut geçiş noktalarındaki memur sayısı artırılmalı ve geçişleri hızlandırıcı bir sistem oluşturulmalıdır.

– Covid-19 bahanesi ile geçişlere getirilen kısıtlamalara ve test zorunluluğuna derhal son verilmelidir.

– Araçlı geçişler için en düşük kapsamlı şekilde yapılan araç sigortaların, en geniş kapsamlı sigorta ücretlerinden dahi daha yüksek olan astronomik ücretlendirmelere derhal son verilmeli, mevcut araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Devrimci Komünist Birlik tüm halkımızı ve demokratik kitle örgütlerini bu talepleri ortaklaştırmaya ve iki taraftaki halk düşmanı yönetimler üzerinde baskı oluşturmaya çağırmaktadır.

Bizler biliyoruz ki esas mücadele soruna köklü çözüm getirmeyecek olan bu basit önlemler değil, ülkemizi sınırsız, birleşik bir yapıya kavuşturmak için verilmelidir.

Devrimci Komünist Birlik tüm işçi, emekçi halkımızı kendi sorunlarına sahip çıkmaya, ortak vatan için ortak mücadeleye ve örgütlenmeye dahil olmaya çağırıyor.

Karşılıklı geçişleri rahatlatıcı acil önlemler derhal alınsın!

Sınırsız, birleşik, bağımsız bir Kıbrıs için mücadeleyi yükseltmeye!”

Devrimci Komünist Birlik (a)

Genel Sekreter Yusuf ALKIM