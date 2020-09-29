Dolar, güne 7,82 seviyesinden başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, Euro 9,1290 liradan, Sterlin de 10.06669’dan güne başladı.
Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.
Döviz Kurları
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,8121
|7,8177
|7,8331
|7,7776
|%0,22
|09:12
|EUR – Euro
|9,1140
|9,1256
|9,1458
|9,0696
|%0,24
|09:12
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,0460
|10,0669
|10,0705
|9,9869
|%0,50
|09:12
|CHF – İsviçre Frangı
|8,4563
|8,4799
|8,4839
|8,4125
|%0,34
|09:12
|CAD – Kanada Doları
|5,8402
|5,8442
|5,8390
|5,8521
|%0,15
|09:11