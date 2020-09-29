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Dolar, güne 7,82 seviyesinden başladı

29 Eylül 2020
Döviz Kurları






İstanbul serbest piyasada dolar 7,8200 liradan, Euro 9,1290 liradan, Sterlin de 10.06669’dan güne başladı.

Serbest piyasada 7,8180 liradan alınan dolar, 7,8200 liradan satılıyor. 9,1270 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 9,1290 lira olarak belirlendi.

 

Döviz Kurları 
AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,81217,81777,83317,7776%0,2209:12
EUR – Euro9,11409,12569,14589,0696%0,2409:12
GBP – İngiliz Sterlini10,046010,066910,07059,9869%0,5009:12
CHF – İsviçre Frangı8,45638,47998,48398,4125%0,3409:12
CAD – Kanada Doları5,84025,84425,83905,8521%0,1509:11







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29 Eylül 2020

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