Azerbaycan ordusu ilerliyor

Ermenistan, son 48 saatte toplam 8 sivilin ölümüne yol açtı. Sivillere yönelik saldırılara Azerbaycan’ın yanıtı sert oldu. Ermeni hedefleri bir bir imha edildi.

Harekatta silahlı insansız hava araçları da aktif görev aldı. 400’ün üzerinde hedef ateş altına alındı. 7 köyün ardından, 30 yıl sonra Tekekaya ile Ağdağ bölgelerinde Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.

Ermenistan ordusuna ait 22 zırhlı araç, 15 uçaksavar, 18 İHA, 8 top bataryası imha edildi.

Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılması için harekat devam ediyor

Fuzuli şehrinin işgalden kurtarılması için harekatın devam ettiği açıklandı. Cephenin Fuzuli-Cebrayil istikametinde sabah saatlerinde Ermenistan güçlerine ait 4 tank, 1 askeri araç ve 10 kişilik askeri grubun etkisiz hale getirildiği ve düşmanın ağır kayıplarla geri çekildiği belirtildi.

Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Azerbaycan’ın Daşkesen köyüne yönelik ağır top atışları gerçekleştirdiği de açıklandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalara ilişkin yeni görüntüler de paylaştı.