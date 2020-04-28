Doktora sinirlendi, hastanenin kapısını kırdı

Lefkoşa’da Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden A.B. (E-45)’in doktora sinirlenerek hastane kapısını kırdığı öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, bugün saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine giden A.B. (E-45), istediği ilacı doktorun kendisine yazmadığı gerekçesi ile sinirlenerek hastanenin giriş kapısının camına tekme atmak sureti ile kırarak hasara uğrattı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.