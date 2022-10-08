Doğuş Derya: Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

“Biz kardeşlerimizden ‘düşman’ ve ‘hain’ icat edenlerden değiliz” diyen Derya, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“O yüzden nefret diline karşı sevgi dilini kullanmaya, savaşa karşı barış talebini yükseltmeye, otokrasiye karşı demokrasiyi, eşitliği ve laikliği savunmaya, devletlerin itibarının saraylar ile değil, temel insan haklarını ve sosyal adaleti sağlamaktan geçtiğini söylemeye devam edeceğiz. Kendi ülkesinde insan onuruna yaraşır bir yaşam için ses veren herkes sesimiz, toplumsal iradesine sahip çıkan her yürek yüreğimizdir.”