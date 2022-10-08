9 yaşındaki Miray’a otopsi yapıldı, ileri tetkik için kan ve doku örneği alındı

Lapta’da arkadaşlarıyla oynadığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 9 yaşındaki Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’na otopsi yapıldı, ileri tetkik için kan ve doku örneği alındı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Lapta’da, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla oynadığı sırada rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yaşamını yitiren Miray Houssein Dhatt Yakudoğlu’na (E-9) otopsi yapıldı.

9 yaşındaki çocuğun kesin ölüm sebebi kan ve doku örneği tetkikleriyle belirlenecek. Polisin olayla ilgili soruşturması da sürüyor.