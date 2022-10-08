Spor
Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program
Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program
Alınan sonuçlar ve program şöyle:
AKSA Süper Lig
Dün: Yenicami–Çetinkaya: 5-1
Bugün
AKSA Süper Lig
M.Değirmenlik 1–0 Gönyeli
M.A. Yeşilova 1–2 K. Kaymaklı
Hamitköy 0–1 Lefke
AKSA Birinci Lig
Mormenekşe 2–2 Baf Ü. Yurdu
Hacıali Yılmazköy 0–1 Lapta
Yenierenköy 0–5 Yeniboğaziçi
Girne H. Evi 0–1 Düzkaya
Yarın
AKSA Süper Lig
Türk Ocağı–CB Gençlik Gücü: Fehim Dayı
Göçmenköy–Cihangir: Emre Öztaşlı
Mesarya–Y. Dumlupınar: Kerem Eran
AKSA Birinci Lig
Esentepe–Yalova: Evren Karademir
M.Karşıyaka–Ünimar Maraş: Hüseyin Eyyüpler
Dörtyol–İncirli: Turgay Misk
Binatlı–Pera L. G. Birliği: Serhan Şimşek
10 Ekim Pazartesi
AKSA Süper Lig – 19:00
Mağusa T. Gücü–Doğan T. Birliği: Osman Özpaşa