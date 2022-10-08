Spor

Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program

8 Ekim 2022
Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program






 




Futbolda 3. haftanın sonuçları ve program



Alınan sonuçlar ve program şöyle:

AKSA Süper Lig

Dün: Yenicami–Çetinkaya: 5-1

Bugün

AKSA Süper Lig

M.Değirmenlik 1–0 Gönyeli

M.A. Yeşilova 1–2 K. Kaymaklı

Hamitköy 0–1 Lefke

AKSA Birinci Lig

Mormenekşe 2–2 Baf Ü. Yurdu

Hacıali Yılmazköy 0–1 Lapta

Yenierenköy 0–5 Yeniboğaziçi

Girne H. Evi 0–1 Düzkaya

Yarın

AKSA Süper Lig

Türk Ocağı–CB Gençlik Gücü: Fehim Dayı

Göçmenköy–Cihangir: Emre Öztaşlı

Mesarya–Y. Dumlupınar: Kerem Eran

AKSA Birinci Lig

Esentepe–Yalova: Evren Karademir

M.Karşıyaka–Ünimar Maraş: Hüseyin Eyyüpler

Dörtyol–İncirli: Turgay Misk

Binatlı–Pera L. G. Birliği: Serhan Şimşek

10 Ekim Pazartesi

AKSA Süper Lig – 19:00

Mağusa T. Gücü–Doğan T. Birliği: Osman Özpaşa

 



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8 Ekim 2022






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