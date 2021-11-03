Diğer SporlarSpor
Doğukan’ın rakibi Lefteris maça çıkmadı
Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda Kıbrıslı Türk bilardocu Doğukan Çıdam’ın rakibi Kıbrıslı Rum bilardocu Lefteris Georgiou maça çıkmadı.
28 Ekim’de Antalya’da başlayan Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda eşleşen Kıbrıslı Türk bilardocu Doğukan Çıdam ile Kıbrıslı Rum bilardocu Lefteris Georgiou eşleşti. Kıbrıslı Rum sporcu Lefteris Georgiou son anda karşılaşmaya çıkmadı. Son anda Lefkoşa’dan gelen telefon sonrası Georgiou’nun maça çıkmaması sonrası Doğukan bir üst tura yükseldi.