Özersay: Seçim tarihine bağlı olarak bütçeye destek vermeyi değerlendirebiliriz

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Bütçe geçmeden seçime gidilirse seçimden sonra gelecek hükümet çok sıkıntıya girer, ülke de Halk da bundan büyük zarar görür, bu nedenle ocak ayının ilk haftası yerine ocak ayının sonunda seçimi yapmak ve seçim öncesinde de bütçeyi Meclis’ten geçirmek gerekir.

Eğer basında yer aldığı gibi dışarıdan destekli bir UBP-DP hükümeti kuracaklarsa, seçim tarihini Ocak ayının sonuna almaları kaydıyla bütçenin geçmesine Halkın Partisi olarak destek vermeyi değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada seçimin ocak ayının ilk haftası yapılması durumunda Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırlıklar açısından sıkıntıya girebileceğini düşündüklerini bu nedenle seçimin tam hangi hafta yapılacağına karar verirken YSK ile de istişare ederek görüşlerini almak gerektiğini söyleyen Özersay “Tarih belirlenirken YSK’nın iki ayağını bir pabuca sokmayacak şekilde davranmalıyız” dedi.

2018 yılında seçimler yapıldığında bir bütçe geçirilmeden seçime gidildiğine ve ülkenin o zaman da büyük sıkıntılar çektiğine dikkat çeken Özersay “2018’de hükümete geldiğimizde bütçe olmadığı için önce birkaç ay bütçe yapmakla uğraştık, ülke çok zaman kaybetti. Kalemler aylar sonra açıldı ve pek çok ödeme gecikti, zararı Halk gördü. Ardından aynı yıl içinde ekimden itibaren ikinci bir bütçe daha yapmak zorunda kaldık biz ve bu hizmet verilmesini ciddi şekilde olumsuz etkiledi, hükümeti yavaşlattı. Onun için bundan herkes ders almalı. Bütçe geçirildikten sonra seçime gidilmeli ki seçim tarihine bağlı olarak biz de Halkın Partisi olarak bütçenin geçmesine destek olmayı değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.