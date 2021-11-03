Nevres Nizam gözyaşlarıyla uğurlandı

76 yaşındaki Nevres Nizam gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’ın annesi, Lefke’nin tanınan ve sevilen simalarından, Nevres Nizam bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Kalkanlı’da kalmakta olduğu Kalkanlı Yaşam Evinde 1 Kasım’da aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Nevres Nizam’ın bugün yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Nizam’ın cenazesi Pandemi tedbirleri kapsamında bugün saat 11.00’de Lefke kabristanlığında ailesi ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde kılınan namaz sonrasında Lefke Mezarlığı’nda gözyaşları arasında defnedildi.

Başta, Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği başkanı Niyazi Nizam’a, ailesine, hakem camiasına tüm sevenlerine başsağlığı dileriz

Haber: GÜRSEL KARAGÖZLÜ