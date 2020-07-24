Doğancı – Taşpınar yolu üzerindeki yangın zarara neden oldu

Gürsel Karagözlü

Doğancı – Taşpınar anayolu üzerinde dün öğlen sıralarında çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangında, ağaçlar ve sulama boruları zarar gördü.

Polis açıklamasına göre, çıkan yangın sonucu; bir şahsa ait 4 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar, 5 top damlama lastiği, 3 vana, 6 incir ağacı, 3 zeytin ağacı, 4 yeni dünya ağacı, 105 narenciye ağacı, 250 metre sulama borusu tamamen ve başka bir şahsa ait 100 metre su borusu, 200 metre damlama lastiği, 15 kelepçeli su borusu, 20 narenciye ağacı ve 2 incir ağacı kısmen yandı.