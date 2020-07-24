Kıbrıs

Akıncı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı heyetini kabul etti

24 Temmuz 2020
Kızılay Cumhurbaşkanlığı ziyaret

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Saat 09.30’da gerçekleşen nezaket ziyaretinde, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın yeni dönem projeleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Akıncı’ya bilgi verildi.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Olağan Genel Kurul’da Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Başkanlığı’na seçilen Sezai Sezen ve yeni yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek başarılar diledi.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı Sosyal İşler Koordinatörü Evrim Hınçal, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ayhan Sığırcı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Sporcuoğlu ve Esengül Yılmaz da hazır bulundu.

 

 


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