Doğan sahaya ayak bastı

RAHEEM KALIYOR, HALİL TURAN HEDEFTE: Halil Turan’la birlikte 1 veya 2 yerli futbolcu transferi yapacak olan Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, Quadri Raheem’i takımda tutup iki de yabancı transferine gideceklerini belirtti

Mete OĞUZ

Geride bıraktığımız sezon K-pet Süper Ligi 3.sırada tamamlayan Girne’nin başarılı ekibi Doğan Türk Birliği dün Ozanköy Stadı’nda sezon açılışını gerçekleştirdi. Sarı-lacivertlilerin deneyimli teknik patronu Caner Oshan, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde haftada 5 gün antrenman planladıklarını söyledi. Transfer konusuna da değinen Oshan, ellerindeki futbolcularla anlaşmaya vardıktan sonra, satacakları oyunculardan elde edecekleri gelirle 1-2 yerli futbolcu alacaklarını dile getirdi. Şu anda Halil Turan’ı transfer etmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Oshan, ileriki günlerde bunun netleşeceğini söyledi.

Raheem kalıyor

Doğan Türk Birliği, yabancı statüdeki futbolcularından Eko Barine ve Onyokachi Okafor’la yollarını ayırırken Quadri Raheem’in takımda kalacağı öğrenildi. Teknik patron Caner Oshan konuyla ilgili olarak, ileriki günlerde 2 yabancı transferi için çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Kamp, Kartepe’de

Bir yurt içi bir de yurt dışı olmak üzere iki kamp planladıklarını belirten Caner Oshan, yurt içi kampının henüz netleşmediğini ancak Yurt dışı kampının 26 Temmuz’da İzmir Kartepe’de yapılacağını da sözlerine ekledi.