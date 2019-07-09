Lefkoşa’da bir ilk

Pekur Beach Tennıs Tour GTK 1. Kum Festivali Plaj Tenisi geçtiğimiz cuma-cumartesi Gönyeli’de gerçekleşti. Plaj tenisinin ilk kez Lefkoşa’da düzenlendiği bu görsel şölene tenis ve sporseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile tamamlandı. Pekur Beach Tennıs Tour GTK oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çift Kadınlar

Vivien Iordache – Şafak Güzoğlu Sevim Akbaş- Deniz Gönül

Çift Erkekler

Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu Salım Eray – Tahir Eray

Karışık Çiftler