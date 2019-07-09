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Lefkoşa’da bir ilk
Pekur Beach Tennis Tour GTK tamamlandı
Pekur Beach Tennıs Tour GTK 1. Kum Festivali Plaj Tenisi geçtiğimiz cuma-cumartesi Gönyeli’de gerçekleşti. Plaj tenisinin ilk kez Lefkoşa’da düzenlendiği bu görsel şölene tenis ve sporseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile tamamlandı. Pekur Beach Tennıs Tour GTK oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Çift Kadınlar
- Vivien Iordache – Şafak Güzoğlu
- Sevim Akbaş- Deniz Gönül
Çift Erkekler
- Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu
- Salım Eray – Tahir Eray
Karışık Çiftler
- Vivien Iordache- Florin Sorodoc
- Fatma Kayol – Zeka Basel