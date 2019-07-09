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Lefkoşa’da bir ilk

Pekur Beach Tennis Tour GTK tamamlandı

9 Temmuz 2019

Pekur Beach Tennıs Tour GTK 1. Kum Festivali Plaj Tenisi geçtiğimiz cuma-cumartesi Gönyeli’de gerçekleşti. Plaj tenisinin ilk kez Lefkoşa’da düzenlendiği bu görsel şölene tenis ve sporseverlerin yoğun ilgisi ve beğenisi ile tamamlandı.  Pekur Beach Tennıs Tour GTK oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Çift Kadınlar

  1. Vivien Iordache – Şafak Güzoğlu
  2. Sevim Akbaş- Deniz Gönül

Çift Erkekler

  1. Mehmet Sonat – Yarkın Kuloğlu
  2. Salım Eray – Tahir Eray

Karışık Çiftler

  1. Vivien Iordache- Florin Sorodoc
  2. Fatma Kayol – Zeka Basel
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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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