Uçağa müdür bindi müşavir indi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, dün sabah temaslar için Ankara’ya gitti. Uçak Ankara’ya varana kadar heyette yer alan Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten’in görevden alındığı açıklandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu üst düzey temaslarda bulunmak üzere dün sabah Ankara’ya gitti.

Çavuşoğlu Ankara’da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile bir araya geleceği açıklandı.

Türk Ajansı Kıbrıs’ın haberinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu’na Ankara temaslarında Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürker ile Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları, Müşavir Murat Aktuğ ve Talim Terbiye Dairesi Müdürü Salih Sarpten eşlik ettiği duyuruldu.

Sarpten görevden alındı

Bu arada heyet Ankara vardığı saatlerde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü olarak görev yapan Salih Sarpten “5 Temmuz tarihinde” görevinden alındığı yerine müşavir olarak görev yapmakta olan Murad Aktuğ dün itibariyle atandığı duyuruldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na Mustafa Akçaba, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü’ne Murad Aktuğ atandı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Umure Örs 5 Temmuz itibarıyla görevinden alınırken bu mevkiye müşavir olarak görev yapmakta olan Mustafa Akçaba dünden itibaren atandı.