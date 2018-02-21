Doğan, Boğaz’a hazırlanıyor

ZİRVE MÜCADELESİ İÇİN 3 PUAN:

Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, cuma gecesi deplasmanda oynayacakları Yeni Boğaziçi karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu. Caner Oshan: “Zirve mücadelesini sürdürebilmemiz için Yeni Boğaziçi karşılaşmasını kazanmamız gerekiyor” dedi

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi’nin 19.haftasını 37.puanla 3. sırada tamamlamış bulunan Doğan Türk Birliği, cuma akşamı deplasmanda oynayacakları Yeni Boğaziçi karşılaşmasıyla ilgi hazırlıklarını Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde antrenör Afün Girgen’in, Pia-Bella Oteli sahasında dün yaptırdığı antrenmanla sürdürdü.

Caner Oshan çalışma sonrasında, Havadis’e konuştu.

“İyi futbol, farklı sonuç”

İçinde bulundukları konum gereği, geçtiğimiz hafta kendi evlerinde oynadıkları Ozanköy karşılaşmasını mutlak kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Caner Oshan, “Yağan şiddetli yağmur nedeniyle ağırlaşmış olan zemine rağmen verdiğimiz büyük mücadele ve neticesinde ortaya çıkan farklı sonuç, biz dahil, taraftarımızı da çok sevindirdi. Ayrıca oynadığımız iyi futbol, Kıbrıs Kupasından elendikten sonra tüm gücümüzle verdiğimiz zirve mücadelesinde gelecek için bizi umutlandırdı” ifadelerini kullandı.

“Üç puanla dönmek istiyoruz”

“Ozanköy karşılaşması artık geride kaldı. Şimdi tüm motivasyonumuzla, cuma gecesi Yeni Boğaziçi ile deplasmanda oynayacağımız maça odaklanmış bulunuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Oshan, “Yeni Boğaziçi’nin durumu meydanda. Bundan sonraki karşılaşmaları kazanıp, en azından Play-Out oynama şansını yakalamak isteyen bir pozisyondalar. Ancak bizim de, Süper Lig zirve mücadelesinİ sürdürebilmemiz için her şeyimizi ortaya koyarak, Yeni Boğaziçi müsabakasını kazanmamız gerekiyor. Bu nedenle çalışmalarımızı bu düşünde çerçevesinde sürdürüyor ve bu karşılaşmadan mutlak üç puanla dönmek istiyoruz” dedi.