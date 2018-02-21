Ocak seriyi sürdürmeyi hedefliyor

KOLCU: “ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ”

Türk Ocağı Teknik Direktörü Derviş Kolcu, pazar günü oynayacakları Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasıyla ilgili Havadis’e konuştu. Derviş Kolcu: “Kazanıp, puanımızı 28 ’e çıkartmak ve bulunduğumuz yerden daha üst sıralara yükselmek istiyoruz

Coşkun KUTAY

K-PET Süper Ligi 19.haftasını 25 puanla 10.sırada tamamlayan Türk Ocağı, pazar günü evinde ağırlayacağı Baf Ülkü Yurdu ile ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Derviş Kolcu nezaretinde, antrenör Devrim İzge ve Ahmet Gardiyanoğlu’nun, Karaoğlanoğlu Orhan Durak halı sahasında dün yatırdıkları antrenmanla sürdürdü. Derviş Kolcu çalışma sonrasında Baf Ülkü Yurdu maçı ile ilgili Havadis’e açıklamada bulundu.

“Serinin devamı bakımından önemli galibiyet”

Seri olması bakımından deplasmanda oynadıkları Gençler Birliği maçında alınan galibiyetin, kendileri için önem taşıdığına dikkat çeken Derviş Kolcu, “Gençler Birliği’nin sıkıntılı bir dönemden geçmekte olduğunu biliyorduk. Bu nedenle karşılaşmaya çok iyi motive olduk. Zira bu tip maçlara konsantre olmak daha zor olur. Ancak şartlar ne olursa olsun yine de, galibiyet serisini devam ettirmek adına kazanmak zorundaydık. Ve sonuçta deplasmanda, iyi bir takım oyunu ile 3-0 gibi net bir galibiyet aldık” ifadelerini kullandı.

“Hedef yükseltmemizi sağlayacak önemli bir maç”

“Gençler Birliği galibiyeti artık geride kaldı. Şimdi, pazar günü evimizde oynayacağımız Baf Ülkü Yurdu karşılaşmasına odaklanmış bulunuyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Derviş Kolcu, “Baf Ülkü Yurdu iyi bir takım. Ancak, son haftalarda kazanamamaları, onlar açısından bu maçın değerini daha da arttırıyor. Kazanıp, mevcut gidişe dur demek isteyecekler. Bizim açımızdan Baf Ülkü Yurdu müsabakası ise; kazanarak puanımızı yükseltmemiz halinde, hem ileriki haftalarda oynayacağımız maçlara daha stressiz bir ortamda çıkmamızı sağlamak ve hem de bulunduğumuz yerden daha üst sıraları hedeflemek cesaretini gösterebilmemiz adına önemli bir maç. Bu nedenle de; kazanarak galibiyet serisini dört maça çıkartmak ve puanımızı 28 yapmak istiyoruz” dedi.