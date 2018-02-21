Denktaş Kupası Çamlık ve YDÜ’nün

NEFES KESEN MAÇLAR

Voleybolda 7. Rauf Denktaş Federasyon Kupası kadınlar final maçında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Lefke Avrupa Üniversitesi’ni 3-1 yenerek kupaya uzanırken, erkekler finalinde ise 160 dakika sonunda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 3-2 yenen Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Tonguç KOTAK

Voleybolda 7. Rauf Denktaş Federasyon Kupası’nı kadınlarda Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ve erkeklerde de Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan 7. Rauf Denktaş Federasyon Kupası’nda kadınlar final maçında Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ilk seti kaybettiği maçta Lefke Avrupa Üniversitesi’n3 25-18, 25-21 ve 25-23 sağlayarak maçı 3-1 kazanarak kupayı kazandı.

Erkeklerde nefesleri kesen ve 160 dakika oynanan beş setlik mücadeleyi 3-2 Yakın Doğu Üniversitesi kazandı.DAÜ ilk seti 27-25 alarak önde başladığı maçta YDÜ ikinci seti 26-24, üçüncü seti de 25-17 aldı ve 2-1 öne geçti. Dördüncü seti DAÜ 27-25 alınca durum 2-2 oldu ve maç tibreake gitti. Son sette daha iyi oynayan Yakın Doğu rakibine 15-11 üstünlük sağladı ve maçı da 3-2 kazanarak 7.Rauf Denktaş Federasyon Kupasını kazandı.

Fotoğraflar: Fuat ŞANLIER