Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümet ortaklarıyla görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, CTP Genel Başkanı, Başbakan Tufan Erhürman’la yaklaşık yarım saatlik görüşmesinin ardından saat 10.30’da HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Demokrat Parti Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile toplantıya dörtlü görüşme ardından, saat 12.00’de ana muhalefet UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da katılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı, erken genel seçimin ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilerle ilk kez bir araya geliyor. Toplantılarda Kıbrıs konusu yanında Kıbrıs Rum kesiminin Doğu Akdeniz’deki tek yanlı hidrokarbon arama girişimleri nedeniyle oluşan ortam ele alınıyor.