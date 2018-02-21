Ayşe Uruk’un ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren Bostancı’da sakin Ayşe Uruk’un (K-58) ölüm sebebinin tespiti için dün otopsi yapıldığı bildirildi.



Polis açıklamasında, yapılan otopsi neticesinde Ayşe Uruk’un ölüm sebebinin tespiti için doku ve kan örnekleri alındığı, kesin ölüm sebebinin yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı açıklandı.