Doğal içerikli cilt bakımı!

Fransa’nın üzüm bağlarından doğmuş bir dermokozmetik marka olan Caudalie, asma ve üzümlerin içindeki doğal maddeleri cilt bakım ürünlerinde kullanarak doğal ve çevre dostu bir bakım imkanı sunuyor!

Cilt gün boyu hava kirliliği, stres, sigara kullanımı, dengesiz beslenme gibi birçok faktörlerle maruz kalır. Bu etkenler yaşlanma belirtilerinin %80’nini oluşturur ve cildin zamanından önce yaşlanma süresini hızlandırır. Tüm bu duruma karşı önlem almak ve cildin daha genç görünmesini sağlamak için Caudalie cilt bakım ürünlerini Dermokozmetika vasıtasıyla satın alabilirsiniz. Tüm cilt tipi ve problemi için özel seriler geliştiren marka cilt sağlığını ve güzelliğini korumayı hedeflemektedir.

Markanın temel içeriğini oluşturan üzüm çekirdeği polifenolleri cilde güçlü bir antioksidan etkisi sağlar. Antioksidanlar cilt yaşlanmasının önüne geçebilen vitamin ve minerallere sahip en temel onarıcılardır. Peki üzüm çekirdeği polifenolleri nedir? Ne işe yarar birlikte göz atalım;

Cildi serbest radikallere karşı korur.

Cildin doğal nem seviyesini dengeler.

Cildin daha dolgun görünmesini sağlar.

Hücre yenileyici özelliği sayesinde daha genç bir görünüm kazandırır.

Güzellik İksirinin Faydaları

16. Yüzyılda Macaristan Kraliçesi’nin gençlik iksirinden esinlenerek geliştirilmiş Caudalie Beauty Elixir %100 doğal içeriklerle formüle edilmiştir. Tek bir ürünle birçok cilt problemine fayda sağlayan mucizevi ürün cildi nemlendirir, kuruluğa bağlı çizgilerin giderilmesini sağlar, gözenekleri sıkılaştırır, ton farklılıklarını giderir ve makyajı sabitler. Cilde kazandırdığı doğal ışıltısı ve hoş kokusuyla gün boyu bakımlı görünmenizi sağlar. Üstelik çantada taşımanıza imkan sunan sprey formu ile her an cildinizi tazeleyebilirsiniz.

Kabul etmeliyiz ki ürün seçimlerinde birçoğumuz kararsız kalıyor. Özellikle çoklu ürün alışverişlerinde önce hangisini almalıyım? Hangisini kullanmaya başlamalıyım? diye soru işaretleri oluşuyor Bu anlamda bizde sizler için bir bakım haritası çizdik!

Cilt yapınıza uygun temizleyici ile cildinizi arındırın.

Gözeneklerin sıkılaşması ve nem seviyesinin dengelenmesi için tonik uygulayın.

Cilt probleminize uygun onarıcı bakım ürünleri tercih edin.

Cildinizi nemlendirin.

Haftalık bakımlarda peeling ve maske uygulamayı ihmal etmeyin.

Çoğu zaman tek bir ürünle günlük bakım ihtiyaçlarını karşılamak maalesef ki mümkün olmuyor.bu doğrultuda cilt bakım setleri oldukça fayda sağlıyor. Sizde Caudalie set ile günlük cilt bakımınızı tamamlayabilir, cildinizde bakımlı ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.