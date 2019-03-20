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104 yaşındaki kadın ‘dilek hakkı’nı kullandı: Tutuklanmak istiyorum

20 Mart 2019

İngiltere’de 104 yaşındaki Anne Brokenbrow isimli kadın, ‘Tek bir dilek hakkın olsa ne isterdin?’ sorusuna ‘tutuklanmak’ cevabını verdi. Polisler, yaşlı kadının bu isteğini yerine getirdi.

İngiltere’de Canlı Etkinlikler Derneği, bakım evlerinde kalanlar için başlattığı ‘dilek’ kampanyasıyla yaşlılara ‘Tek bir dilek hakkın olsa ne isterdin?’ sorusu yöneltip şimdiye kadar gerçekleştirmeyi çok isteyip yapamadıkları şeyleri hayata geçiriyor.

Ancak, Stokeleigh Bakım Evi’nde kalan 104 yaşındaki Brokenbrow isimli kadından gelen dilek dernek çalışanlarını hem şaşırttı hem de güldürdü.

Emekli olmadan önce sekreter olarak çalışan Brokenbrow, şimdiye kadar kanun dışı hiçbir şey yapmadığını ancak hayatında bir kere tutuklanmak istediğini söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen bölge ekipleri, yaşlı kadının dileğini yerine getirdiler. Polis aracıyla bakım evine gelen polisler, Brokenbrow’e kelepçe taktıktan sonra onu ekip arabasına alarak karakola götürdüler.

Dileği yerine getirilirken polislerle birlikte fotoğraf çektiren Brokenbrow’in mutlu olduğu görüldü.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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