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Dizdarlı: Kriz masası bir tane olur

11 Nisan 2020
bülent-dizdarlı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hükümete seslendi ve kriz masasının bir tane olması gerektiğini vurguladı. Dizdarlı’nın yaptığı açıklama şöyle;

“Kriz masasi birtane olur. O masanin etrafinda Cumhurbaskani Basbakan Basbakan yrd ve siyasi parti baskanlari olur.Yanlarına sağlık ve ekonomi bakanlarını da alırlar . Onların atadığı görev tanımlı alt komiteler tavsiye kararları üretir . Siyasi iradeye sahip liderlerin olusturduğu kriz komiteside uygular. Lütfen liderler artik kendine gelsin . Onları bir masa etrafinda halk için birlikte çalışırken görmek istiyoruz”



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