Elcil: Türkiye için adada yaşayanların değil, toprağın önemli olduğunu bir kez daha gördük

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Covid-19 salgınının; “Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün iki topluma ne kadar zarar verdiğini ve adanın birleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini” ifade etti.

Elcil, “Bu süreç içerisinde iki toplumun sağlık, ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği yapmasının, salgının önlenmesinin yanında, doğan ekonomik sıkıntıların aşılmasında da önemli bir açılım yaratacağı açıktır” dedi.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil yazılı açıklamasında, “ülkenin ekonomik altyapısının Türkiye’ye bağımlı olduğunu ve bu temelsiz anlayışın bir haftada KKTC’nin ekonomik yapısını çökerttiğini” söyledi.

Elcil, hükümete bu konuda eleştirilerde bulunarak, emekçilerin maaş ve ücretlerinde kesinti yapılmasına rağmen bunun sürdürülemeyeceğinin açık olduğunu belirtti.

Ülkedeki iş adamlarından ve yatırımcılardan vergi talep edemeyen hükümetin, emekçileri ve yabancı işci ve öğrencileri geçim derdi ile yüzyüze bıraktığını, bu mevcut durumda halen çalışanlardan da “daha çok kesinti nasıl yaparımın” hesabını yaptığını savunan Elcil, Türkiye yönetimine de eleştirilerde bulunarak, özetle şunları kaydetti:

“Türkiye devleti uzun bir süredir KKTC’ye hiçbir maddi katkıda bulunmazken, savunma bütçesinin de bizim bütçemizden ödenmesini sağlamıştır.

Hastahanelerin ihtiyacı olan ilaç ve malzemeler; bağışlar ve AB yardımları ile karşılanırken, yoksulluk ve parasızlıkla yüzyüze bırakılan insanlarımız ise toplumsal dayanışma ile ayakta tutulmaya çalışılmaktadır.

Corona Virüs salgını Kıbrıs Türk toplumunun yerinin 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti hakları temelinde AB üyesi bağımsız Birleşik Kıbrıs’ta olduğu gerçeğini bize öğretirken, Türkiye yetkilileri için ise adanın kuzeyinde yaşayan insanların değil, toprağın önemli olduğunu bizlere bir kez daha göstermiştir.

Covid-19 salgını ile Kıbrıs’ın bölünmüşlüğünün iki topluma ne kadar zarar verdiğini ve adamızın birleştirilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş bulunmaktayız.

Bu süreç içerisinde iki toplumun sağlık, ekonomi ve diğer alanlarda işbirliği yapmasının, salgının önlenmesinin yanında, doğan ekonomik sıkıntıların aşılmasında da önemli bir açılım yaratacağı açıktır.”