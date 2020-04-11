Fransa’da 1,6 milyon kişi koronavirüse yakalanmış olabilir

İndependet‘in haberine göre; Fransa’da yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısının 1,6 milyon olabileceğini ortaya koydu.

Aile hekimleri sendikası MG France’ın 2 binden fazla aile hekimi üzerinden yaptığı araştırmada, Kovid-19 vaka sayısının resmi rakamlardan çok daha yüksek olabileceği belirtildi.

Araştırmada, ülke genelindeki aile hekimlerinin 17 Mart-3 Nisan tarihlerinde 56 bin 154 kişiye Kovid-19 teşhisi koyduğu kaydedildi.

Bu kişilerin, test öncesinde virüsü birçok kişiye bulaştırmış olabileceğine işaret edilen araştırmada, belirti göstermeyen vakalar da hesaba katıldığında ülke çapında 1,6 milyon kişinin Kovid-19’a yakalanmış olabileceği belirtildi.

MG France Başkanı Jacques Battistoni ise bu rakamın ülke nüfusuna oranla düşük olduğunu savundu.

Fransa’da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210’a, vaka sayısı ise 117 bin 749’a yükselmişti.

Kaynak: https://www.independentturkish.com/node/161626/d%C3%BCnya/fransada-16-milyon-ki%C5%9Fi-koronavir%C3%BCse-yakalanm%C4%B1%C5%9F-olabilir