Moskova ‘kartlı çıkış izni’ uygulamasına geçiyor

Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında önümüzdeki haftadan itibaren evden sadece özel kartla çıkılabilecek. İzin kartları önce işe gidenlere verilecek, sonra diğer amaçlar için evden çıkmak zorunda olanlara da dağıtılacak.

Moskova’da Kovid-19 salgını nedeniyle başlatılan yeni bir uygulamaya birlikte önümzüdeki haftadan itibaren evden sadece özel bir kartla çıkılabilecek.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yeni uygulama için ülke yönetiminden izin aldığını belirterek sistemin, başvurular üzerine çalışacağını söyledi.

Vatandaşların izin kartlarını almak için başvurularında gösterdiği sebebi kontrol etme hakkını gizli tuttuklarını dile getiren Sobyanin, yeni uygulamanın kaçınılmaz ek kısıtlama ve rahatsızlık olduğunu kaydederek, “Söz konusu çok sayıda insanın sağlığı ve hayatı olunca başka seçenek kalmıyor. Maalesef mevcut kısıtlamalara uymayanların olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Moskova’da durumun geçen pazartesiden itibaren kötüleşmeye başladığını, ağır hasta sayısında artışın yaşandığını vurgulayan Belediye Başkanı, gelişmelerin ‘umut verici olmadığını’ kaydetti.

Ayrıca 13 ve 19 Nisan döneminde devlet kurumları, sağlık kuruluşları, gıda ve ilaç sanayisi, kişisel koruyucu ekipman üreticileri, savunma, uzay, nükleer sanayi ve kritik öneme sahip altyapı alanında faaliyet gösteren temel işletmeler dışında tüm işletme ve kuruluşların çalışmalarının geçici olarak durdurulacağı bildirildi.

Sobyanin, ayrıca market ve diğer perakende noktalarının çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Moskova Belediye Başkanı, “Sayın Moskovalılar, önümüzdeki günlerde ve haftalarda bizi zor sınavlar bekliyor. Sabırlı ve cesur olmalıyız. Kurallara ve kısıtlamalara uyma konusunda maksimum sorumluluk sergilemeliyiz. Bu belayla ancak bu şekilde baş edebilir, yakınlarımızın hayatını kurtarabiliriz. Enfeksiyon tehdidi ortadan kalkar kalkmaz Moskova normal hayat ritmine geri dönmeye başlayacak” dedi.