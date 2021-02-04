Dizdarlı: Bu kapanmanın kazanımları mutlaka olacaktır

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizlerin beklediği kadar olmasa da , bu kapanmanın kazanımları mutlaka olacaktır. Ancak kararın alınma sürecinde ki zaman kaybının vereceği zararlar bâkidir” dedi
Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:
Bizlerin beklediği kadar olmasa da , bu kapanmanın kazanımları mutlaka olacaktır. Ancak kararın alınma sürecinde ki zaman kaybının vereceği zararlar bâkidir.
Beklentim bu sürenin
1- sağlığın tekrardan toparlanıp planlanması
-ikinci bir pandemi merkezinin hazırlanması
– Sağlık çalışanlarının takviye edilmesi
– Çok sayıda antijen testleri ile toplumun taranması
– Aşı temin ve programının yapılması
2- On günlük sürenin, sosyo ekonomik yaşama dönüş planının hazırlanması için ,
olumlu kullanılmasıdır. Belki o vakit, kaybedilen zamanın diyeti ödenir.