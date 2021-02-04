Dizdarlı: Bu kapanmanın kazanımları mutlaka olacaktır

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizlerin beklediği kadar olmasa da , bu kapanmanın kazanımları mutlaka olacaktır. Ancak kararın alınma sürecinde ki zaman kaybının vereceği zararlar bâkidir” dedi