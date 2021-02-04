“Dünyada keşfedilmiş en eski sembol olabilir”: 120 bin yıllık kemik parçasındaki oymalar ne anlama geliyor?

İsrailli ve Fransız bilim insanları, üzerinde oymalar bulunan 120 bin yıllık kemik parçası keşfetti.

Times of Israel’in haberine göre araştırmayı yürüten ekip, yaban öküzü kemiği üzerindeki 6 oymanın bilinçli bir şekilde hazırlanmış olması gerektiğini belirtti.

Araştırmacılar, kemik parçasına oyulmuş 6 çizginin, dünyada bugüne kadar keşfedilmiş en eski sembollerden biri olabileceğini vurguladı.

Kudüs İbrani Üniversitesi ve Hayfa Üniversitesi’nden araştırmacıların çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, kısa süre önce Ramle kenti yakınlarındaki bir kazı sırasında bulunan kemik parçasının bir tarafında 6 benzer gravür taşıması, ekibin bu işaretlerin kasıtlı olarak hazırlanmış semboller oldukları sonucuna varmasına yol açtı.

İbrani Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nden Yossi Zaidner, “Yeryüzünde şimdiye kadar bulunan en eski sembolik gravürlerden birini ve kesinlikle Levant bölgesindeki en eski gravürlerden birini keşfettiğimizi söylemek doğru olur. Bu keşif, insanlarda sembolik ifadenin nasıl geliştiğini anlamak adına çok önemli sonuçlar taşıyor” diye konuştu.

Araştırmalara Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nden bir ekip de katılmıştı.

Yakın zamanda “Quaternary International” adlı bilimsel dergide yayımlanan bulgulara göre, 6 gravürün uzunluğunun 38 ile 42 milimetre arasında değiştiği kaydedildi.

Hayfa Üniversitesi’nden Iris Groman-Yaroslavski, “Laboratuvar analizimize ve mikroskobik elementlerin keşfine dayanarak, tarih öncesi çağlardaki insanların bu gravürleri hazırlamak için çakmaktaşı kayadan yapılmış keskin bir alet kullandıkları tahmininde bulunduk” dedi.

Laboratuvarda üç boyutlu görüntüleme, mikroskobik analiz yöntemleri ve gravürlerin deneysel yeniden üretimi gibi tekniklere başvuran ekip, bu işin sağ elini kullanan bir zanaatkar tarafından tek bir çalışmada gerçekleştirildiği sonucuna da ulaştı.

Araştırmacılar muhtemel kasıtlı yapıları göz önüne alındığında bu sembollerin bir anlamı olması gerektiğini kaydederken, çalışmaya dair yayımlanan makalede, “Bu gravür büyük olasılıkla sembolik faaliyetin bir örneği ve Levant’ta kullanılan bu mesajlaşma biçiminin bilinen en eski timsali” ifadesine yer verildi.

Araştırmacılar oymaların neyi sembolize ettiğini tam olarak söyleyemeseler de artık soyu tükenmiş büyük bir yabani sığır olan yaban öküzü kemiğinin kasıtlı olarak seçildiğine inandıklarını dile getirdi.

Makalede, “Bilhassa bu kemiğin tercih edilmesinin, o hayvanın söz konusu av topluluğundaki durumuyla ilgili olduğunu ve avcıların öldürdükleri hayvanlarla olan manevi bağlantısının bir göstergesi olduğunu varsayıyoruz” yorumu yapıldı.

Söz konusu kemik, arkeolojik kazılar sırasında bir alanda ortaya çıkan, çakmaktaşı aletler ve hayvan kemiklerinden oluşan bir buluntuda keşfedildi.