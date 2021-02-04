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Türkiye’de Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

5 Şubat 2021
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Yeni tip Corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu aştı.





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5 Şubat 2021


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