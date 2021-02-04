Türkiye’de Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Yeni tip Corona vir\u00fcsle (Covid-19) m\u00fccadele kapsam\u0131nda \u00fclke genelinde CoronaVac a\u015f\u0131s\u0131 yap\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131 2,5 milyonu a\u015ft\u0131.\r\nA\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, "Covid-19 A\u015f\u0131s\u0131 Ulusal Uygulama Stratejisi" \u00e7er\u00e7evesinde 14 Ocak'ta \u00fclke genelindeki sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131yla ba\u015flad\u0131. Ard\u0131ndan \u00f6ncelik s\u0131ralamas\u0131na g\u00f6re di\u011fer vatanda\u015flar\u0131n a\u015f\u0131lanmas\u0131na ge\u00e7ildi.\r\n\r\nBu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bak\u0131mevlerinde kalanlar ile onlar\u0131n bak\u0131m\u0131ndan sorumlu ki\u015filerin yan\u0131 s\u0131ra 90 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndekilere CoronaVac a\u015f\u0131s\u0131 uygulanmaya ba\u015flad\u0131. Sa\u011fl\u0131k ekipleri, 90 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndekilerin a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 evlerine giderek yapt\u0131.\r\n\r\n\r\nBilim Kurulu toplant\u0131s\u0131nda yap\u0131lan de\u011ferlendirme sonras\u0131nda 21 Ocak'ta 85 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndeki vatanda\u015flar da evlerinde a\u015f\u0131lanmaya ba\u015fland\u0131.\r\n\r\nUlusal Uygulama Stratejisi do\u011frultusunda, 25 Ocak itibar\u0131yla da 80 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndekilerin a\u015f\u0131lanmas\u0131na ge\u00e7ildi. A\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131, 75 ya\u015f ve \u00fcst\u00fcndeki vatanda\u015flarla devam ediyor.\r\n\r\nBakanl\u0131\u011f\u0131n "Covid-19 A\u015f\u0131s\u0131 Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye g\u00f6re, saat 19.30 itibar\u0131yla \u00fclke genelinde CoronaVac a\u015f\u0131s\u0131 yap\u0131lanlar\u0131n say\u0131s\u0131 2 milyon 500 bin 325'e ula\u015ft\u0131.\r\n