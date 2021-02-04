Türkiye’de Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak’ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

Bakanlığın “Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu’nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325’e ulaştı.