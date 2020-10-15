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Dizdarlı: Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz

15 Ekim 2020
Bülent Dizdarlı
Bülent Dizdarlı




Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Guney Kıbris’ta karantina uygulaması hafife alındığından covid-19 vakaları artmış olduğunu ve Güney’de çalısan veya okula giden yurttaşların sık sık PCR yapması gerektiğini vurguladı. Dizdarlı’nın açıklaması şöyle;

“Dikkat

Guney Kıbris’ta karantina uygulaması hafife alındığından covid-19 vakaları artmış durumdadır.

Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.

Güneyde çalısan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık pcr yapmalıdırlar.

UNUTMAYINIZ :

Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyen hâlà bilinen en iyi koruma aracıdır”

 







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15 Ekim 2020

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