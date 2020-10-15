Dizdarlı: Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Guney Kıbris’ta karantina uygulaması hafife alındığından covid-19 vakaları artmış olduğunu ve Güney’de çalısan veya okula giden yurttaşların sık sık PCR yapması gerektiğini vurguladı. Dizdarlı’nın açıklaması şöyle;

“Dikkat

Guney Kıbris’ta karantina uygulaması hafife alındığından covid-19 vakaları artmış durumdadır.

Acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz.

Güneyde çalısan veya okula giden yurttaşlarımız ise çok dikkatli olmalı, kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık pcr yapmalıdırlar.

UNUTMAYINIZ :

Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyen hâlà bilinen en iyi koruma aracıdır”