Seçime ilgi üzerine bir çalışma 

Bazen öyle bir söz söylenir hayatlar değişir, yıllar geçse de üstünden o söz üstüne söz söylenemez. Kelimelere can veren ruh demekmiş Japonca “Kotodama”. “Suyun Gizli Mesajı” adlı bir kitapta okumuştum. Anılan kitapta söylenen hatta yazılan her sözün bir titreşim yaydığı ve dünyayı değiştirme gücü barındırdığı deneylerle anlatılmaya çalışılmaktaydı. Yazar Emoro’ya göre yapılan her seçim olumlu veya olumsuz bir titreşim yaratmaktaydı ve su belli bir derecede soğutularak dondurulduğunda suyu oluşturan parçacıklar birleşmek için eşi benzeri olmayan kristaller oluşturmaktaydı. Aktardığım kitabın yazarı ve bilim çevrelerince yapılan birçok deneyden esinlenen teoriye göre bir şeye iyi yada kötü, evet yada hayır , güzel yada çirkin şeklinde en basit şekliyle ilgi göstermek bile bu yönde harekete geçmek, bir enerji yaratmak demekti. Yapılan her hareketin sonucu(olumlu/olumsuz) kişinin yaptığı seçime, hayata nasıl baktığına göre değişmekteydi. Değişime karşı en zarar verici davranış biçimi ise ilgisizlik yada benim umursuzluk dediğim davranış kalıbı olduğu ileri sürülmekteydi. İşte ben bu kitaptan ilham alarak KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanıp kullanmama üzerine bir çalışma yapmaya karar verdiğimde kafamda billurlaşan düşünceler gece vakitten sonra kalemle buluşunca , 2013 yılından kalan boş bir ajandamda bilgisayar ortamına aktaracağım bu yazı çıktı ortaya.

Seçimlerde oy kullanmak kadar kullanmamak ta bir haktır. Sonuçta seni(seçmeni) düşünmeyeceğine inandığın birine oy vermen beklenemeyeceği gibi seni anlayabilen birine oy vermekten geri durman da beklenemez. Her şey bakış açınla ilgilidir. İnandığın kişiyi seçerek geleceğine yön vermek ve inanmadığın kişiye yol vermek senin elindedir.(Dostoyevski) Oy vermeye gitmen zamanını harcamışsın gibi hissetmene sebep olmamalıdır. Unutmayasın ki Oy vermeye gitmemen 5 kusur yılda bir sahip olduğun hak ,denetim yetkisi ve fırsatı kullanmaman her şeyden önce kendine yapacağın haksızlık olacaktır. Tepkini sandığa giderek gösterebilecek fırsatı değerlendirmemen yönetilenlerin rızasına kısmen de olsa uygun yönetenleri bulmak için çaba harcamaman seni daha fazla demokrat yapmaz olsa olsa vurdumduymaz yapar. Unutma! en iyi imparator yada yönetici yada cumhur reisi veya hükümet; rüşvet yada zorlamayla değil halkın doğal geleneklerine, kültürüne, tarihine uygun yönetenlerden olmalıdır.(Konfiçyüs)Bu yüzden oyunu satma! Kimsenin iradeni tahakküm altına almasına da göz yumma. Uyanık ol, sandıkta iradeni mühürle.

Süslü sözcükler kullanarak lafazanlık yaparken Size zaman ayırmaya tenezzül etmeyen sizi anlamamazlıktan yada görmezden gelen veya sizin değerlerinizi zevfleyen biri varsa yarışta ona karşı hoşgörü göstermeyin. Seni siz yapan ne ise ona göre hareket edin. Sizin değerlerinizi temsil ettiğine yada sizin inandığınız değerlerin hepsine değilse bile sizin için hakikaten önemli bir kısmına inanan biri olabileceğine inandığınız kişiden de seçimde oyunuzu esirgemeyin. Oy vermeye gitmek zaman harcamak değildir. Aslında her şey bakış açınızla ilgilidir. Bakış açınızı değiştirmezseniz “oyumun ne değeri var” şeklinde bir düşünce dalgası oluşturarak kendinizi önemsizleştirir başkalarını büyütürseniz bu dalgalarda tıkanıp kalabilirsiniz.

Her şey hayata nasıl baktığınla ilgilidir. Ya hiçbir şeyin mucize olmadığını, rastlantının yol açtığı bir kaosta yaşamakta olduğunu düşünerek yaşarsın yada her şeyin mucize olduğunu düşünerek yaşamayı seçersin.(Einstein) Seçim senin. Bu dünyada doğmanın, var olmanın tek amacı çoğalmak olmamalıdır. Bana göre ben varım demenin şekli tepkisizlik olamaz, olmamalıdır. Tam da bu yüzden senin gibi sandığa gitmeyi düşünmeyen, seçimin gerçekliğine yada geçerliliğine inanmayan insanların düşünce şeklini değiştirmesi çok önemlidir. Zaman halen insanoğlunun en kıymetli hazinelerden biri olup henüz zamanı geriye veya geleceğe taşıyacak bir keşif yapılmamışken zaman iyi kullanılmalı , Akıl ve Gönül terazisinde tüm değerler tartılmalı oy verme zamanı geldiğinde akla ve/veya kalbe hitap eden kişiyi seçmek veya tersi bir yaklaşımla kefesinde yeter ağırlığı olmayacağı düşünülen kişiyi seçtirmemek için oy kullanmaya gidilmelidir. Filozof Kralın, devletin gücünü ve kontrolünü elinde bulundurmasını düşlemeye devam eden Platoncuları 🙂 selamlar herkesi oy kullanmak için sandığa gitmeye davet ederim.

Saygılarımla

Av. Nermin G. TOMGÜSEHAN