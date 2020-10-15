GLEFTO KRATOS/HIRSIZ DEVLET

Güney Kıbrıs bir taraftan Maraş açılımı ile, diğer yandan, PARAYLA SATILAN PASAPORTLAR skandalıyla çalkalanıyor.

EL CEZİRE tarafından Güney Kıbrıs’a gönderilen iki gazeteci, SUÇA BATMIŞ zengin insanlara Kıbrıs Pasaportu temin eden iş adamları kılığında, BÜYÜK PARALAR KARŞILIĞI vatandaşlık ve pasaport alımı için politikacılara yaklaştılar.

El Cezire TV, görüşmeleri yaparken, çanta içinde tuttukları gizli kamerayla da tüm görüşmeleri kaydederek yayınladılar.

Yatırım karşılığı pasaport şebekesinin başı meclis Başkanı Dimitris Şilluras çıktı

Temsilciler Meclisi’nin 12. başkanı olan Dimitris Şilluris 1953’de Lefkoşa’da doğdu, Potamya’da büyüdü.

1991 yılında ilk kez DİSİ’den milletvekili seçildi ve 1996 ile 2001 seçimlerinde de aynı partiden seçilerek görev yaptı.

2001-2004 yılları arasında DİSİ Meclis Grubu Sözcülüğünü yürüttü. Daha sonra Annan Planı’yla birlikte DİSİ’den ayrılarak Temmuz 2004’den Mayıs 2005’e kadar bağımsız milletvekili olarak görev yaptı.

Şilluras’ın DİSİ den ayrılma sebebi, DİSİ’nin ANNAN PLANI’n destekleme kararıydı.

Mayıs 2005’te EVROKO’nun lideri olarak Meclis’te yer aldı. Mart 2016’da ise DİSİ’den ayrılan Eleni Theoharus liderliğinde kurulan Dayanışma Hareketi’ partisine katıldı.

Şilluras, SON Milletvekili seçimlerinden hemen sonra, DİSİ’nin oylarıyla Meclis Başkanı seçilmişti.

EL CEZİRE TV’nin yayını daha sonra POLİTİS Gazetesi tarafından Rum tarafında yayınlanınca KIYAMET KOPTU.

Güney Kıbrıs’ta, Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile ana muhalefet AKEL Milletvekili Christakis Giovanis’in, yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteciyle, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ yani Avrupa Birliği (AB) vatandaşlığı satışında aracı olarak buluşmasına dair ortaya çıkan gizli görüntüler ülkede skandala neden oldu.

Rum Meclis Başkanı görevinden istifa edeceğini açıklarken, Milletvekili Giovanis de vekillikten istifa etti.

Ortaya çıkan gizli çekimlerde; Rum Meclis Başkanı ve Milletvekil Giovanis’in, yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteci ile ayrı ayrı buluştukları görülüyor.

Buluşmada gazetecilerin, suç geçmişi oldukları ifade edilen Çin’de yaşayan kişilere pasaport almak istediklerini belirtmesi üzerine Meclis Başkanı ile Milletvekili Giovanis’in de bu konuda yardımcı olacaklarını söyledikleri görülmektedir.

“Adımı kullanmayın kesinlikle” diyen Meclis Başkanı Şilluris, İçişleri Bakanı’nı çağırıp, pasaport konusunu halledeceğini belirtiyor. Ayrıca, Rum Avukat Andreas Pittacis’in de “Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?” yönündeki soruya, “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” cevabını verdiği görülüyor.

Andresa Pittacis de Rum tarafında, Anastasiadis ile sıkı ilişkileri olan bir avukat olarak tanınmaktadır.

Kıbrıs Cumhuriyeti, son 5 yılda, PASAPORT SATIMI ile 7 Milyar Euro civarında bir paranın Kıbrıs’a gelişini sağlamış ve bu paranın büyük bir kısmını kurulan, Politikacı, Avukat ve Emlakçılar ÇETELERİ yağmalamıştı.

Rum halkı, Maraş ve Çözüm konusunda adım atmayan ve ülkeye gelen Pasaport paralarını yağmalayan yöneticilere alabildiğine kızgın…

Halk artık Kıbrıs Cumhuriyetine GLEFTO KRATOS demeye başlayarak, bu rezilliklere karşı duyduğu tepkiyi yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Bu tepkinin siyasi sonuçları olacak mı, yoksa Rum politikacılar bu skandalı da örtbas edebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.