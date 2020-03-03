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Diyetisyen Övünç Selden’e İstanbul’da gururlandıran ödül

3 Mart 2020

Ülkemizin başarılı Diyetisyenlerinden Övünç Selden geçtiğimiz günlerde İstanbul Swissotel de düzenlenen Türkiye’nin İncileri ödül töreninde en iyi diyetisyen ödülü aldı.

Bu yıl aldığı 3 ncü ödülle ödüle doymayan Diyetisyen Övünç Selden sırası ile En Moda , Altın Zambak ve Türkiye’nin İncilerinde olmak üzere 3 ödülün sahibi oldu. Sunuculuğunu Emel Yıldırım ve Tolga Güleç’in üstlediği gecede yılın en iyi isimleri ödüllerine aldılar.

EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: SAFİYE SOYMAN

EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI: YILMAZ MORGÜL

EN İYİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: TÜRKÜ

EN İYİ DİYETİSYEN : ÖVÜNÇ SELDEN

YILIN ÇİFTİ: SAFİYE SOYMAN- FAİK ÖZTÜRK

EN İYİ ARABESK ERKEK SANATÇISI: FERMAN TOPRAK

EN İYİ ERKEK SUNUCU: ONUR BÜYÜKTOPÇU

EN İYİ KADIN SUNUCU: JÜLİDE ATEŞ

YILIN İDOL KADINI: İVANA SERT

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KOZMETİK FİRMASI: EBRU POLAT

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN ŞARKICI: FERİDE HİLAL AKIN

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: GÜNERİ CİVAOĞLU

EN İYİ MANKEN: ECE GÜRSEL

YILIN CİLT BAKIM MERKEZİ: SOLMAZ TANRIVERDİ

YILIN EN İYİ YORUMCUSU: BANU KARACA

YILIN EN GENÇ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI: CEREM ONURLUER

YILIN EN İYİ TURİZM YATIRIMCISI: BÜLENT KAYA

YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK ERKEK SANATÇISI: UMUT AÇIKGÖZ




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