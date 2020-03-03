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Avustralya’daki yangınlar 240 gün sonra söndü

3 Mart 2020

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sonra söndü. Yangında 28 insan ölürken bir milyardan fazla canlı yok oldu. 3 binden fazla ev de hasar gördü.

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaleti aylardır devam eden yangınla boğuşuyordu.

Eyaletin itfaiye birimi yangınların tam 240 gün sonra sona erdiğini duyurdu. Ülkeyi etkisi altına alan yangında 28 insan ölmüştü. 3 binden fazla ev yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmişti.

Veriler bir milyardan fazla canlının yangın nedeniyle yok olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Yeni Güney Galler İtfaiyesi, Twitter’dan, “Temmuz 2019’dan beri ilk defa eyalette yangın ya da çalı yangını bulunmuyor. Bu 240 eyaletimizdeki 240 günlük yangınların sona erdiği anlamına geliyor” paylaşımını yaptı.

Ülkenin doğusunda bulunan eyaletteki yangın ülke tarihinde bilinen en büyük doğal felaketlerden biriydi.

Yangının ormanları yok etmesi nedeniyle eyalette başlayan yangın bölgede geniş taşkınlara ve sellere neden olmuştu. Ocak ayındaki yağmur yangınların çoğunu söndürse de tamamen bitirememişti.

Aralık ayında Avustralya’nın en büyük kentlerinden Sydney’de hava kirliliği tehlikeli seviyenin 11 kat üstüne çıkmıştı.




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