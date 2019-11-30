Diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak biyosensörlü gözlük geliştirildi

Çağımızın hastalıklarından biri olan diyabet, her geçen gün daha da fazla insanı etkilemeye devam ediyor. Brezilya’daki araştırmacılar, diyabet hastalarının parmaklarını defalarca delmelerinin önüne geçen biyosensörlü bir gözlük geliştirdi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre diyabet, son yıllarda inanılmaz bir artış gerçekleştirdi. Artışın en çok görüldüğü yerler ise gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşandı. Yine aynı verilere göre diyabet, 2035 yılına kadar 580 milyon insanı daha etkileyen bir hastalık olacak.

Diyabete sahip olan birçok hasta kanlarındaki glikoz seviyesini ölçmek için parmak ucundan kan alma yöntemini kullanıyor. Gün içinde birçok kez tekrar edildiğinde hastaya acı veren bu yöntem aynı zamanda enfeksiyon riskini de beraberinde getiriyor.

Brezilya’da geliştirilen bir biyosensör, hastaların daha rahat bir şekilde glikoz seviyelerini ölçmelerine yarıyor. Sensör, gözyaşında bulunan, ‘glukoz oksidaz’ olarak bilinen bir enzimi tanımlıyor. Ayrıca kandaki şeker, vitamin ve alkol seviyesini de tespit edebiliyor.

Sao Paulo’daki Sao Carlos Fizik Enstitüsü’nden araştırmacılar ve Kaliforniya Üniversitesi Nanomühendislik Bölümü’nden bilim insanları, enzimi sabit elektron akışına sahip devreye bağlı bir elektrot üzerinde hareketsiz hale getirdiler. Araştırmacılar, bu cihazı bir gözlüğün burun pedine yerleştirdiler.

Gözlüğü kullanan kullanıcılar gözlerini, lakrimal bezleri uyaran göze duyarlı bir maddeye maruz bırakarak göz yaşı üretiyorlar. Gözyaşları glukoz oksidaz ile temas ettiğinde elektronların akışı değişiyor ve sonucunda ortaya gözlüklere yerleştirilen cihaza gönderilen sinyaller ortaya çıkıyor. Cihazda analiz edilen sinyaller sonuçları gerçek zamanlı olarak bilgisayara veya akıllı telefona gönderiyor.

Araştırmacıların geliştirdiği gözlükte bulunan biyosensörün ne zaman ticari bir ürün olabileceği ise bilinmiyor. Fakat bu cihaz ve benzeri cihazlar piyasa çıktığı takdirde tüm diyabet hastalarının en büyük derdi ortadan kalkacak. Hastalar artık enfeksiyon riskinden ve acıdan kurtulacak.

Brezilya’daki Parana Federal Üniversitesi’nde biyokimyacı olan Cleverton Pirich, cihazların piyasaya çıkışı hakkında ufak bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre bu cihazların üretilmesi ve büyük miktarlarda satılması, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler için oldukça uzun bir yol.