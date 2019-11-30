Kıbrıs

Taçoy Brüksel’de enerji yatırımlarını görüştü

30 Kasım 2019
Hasan Taçoy

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, İstanbul’da katıldığı İSEDAK toplantısı sonrasında geçtiği Brüksel’de Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ile görüştü.

Taçoy, Brüksel temaslarını değerlendirdi.

Björnsson ile Güngör’de inşa edilen katı atıklardan elektrik enerjisi sağlayacak tesisine ilişkin değerlendirmede bulunduklarını ifade eden Taçoy, görüşmede KKTC’ye yapılması gereken diğer enerji yatırımlarının da ele alındığını söyledi.

Taçoy, ürün güvenliği konusunda da fikir alışverişinde bulunduklarını belirterek, Dünya Bankası yetkilileriyle de bir çalışma yemeğinde bir araya geldiklerini kaydetti.

Brüksel’deki temasları çerçevesinde KKTC’nin enterkonnekte sistemine dahil olmasına ilişkin görüşmeler de yaptıklarını dile getiren Taçoy, DigiEnergy ile Kuzey Kıbrıs’ın önümüzdeki 20 yıla yönelik enerji potansiyeli planlamasını konuştuklarını anlattı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, enterkonnektenin nasıl ve ne çerçevede yapılacağını ele aldıklarını belirttiği açıklamasında,   DigiFinance ile de IBAN numarası ve SWIFT kullanımı hakkında görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Taçoy, Brüksel’de uzun ve verimli bir mesai süreci geçirdiklerini sözlerine ekledi.



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