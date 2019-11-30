Kıbrıs

KIBTES: KTOEÖS Başkanı Eylem’i nezakete davet ediyoruz

30 Kasım 2019

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve yönetim kurulundan bir grubun, sendikal toplantı yapmak için Cuma günü Hala Sultan İlahiyat Kolejine giderek “KIBTES üyesi öğretmene ve herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenlere nezaketsiz ve kaba davranışlarda bulunarak, öğretmenler odasından çıkmaya zorladığını” iddia ederek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı  Himmet Turgut, yazılı açıklamasında, “öğretmenler odası öğretmenlerin dinlenme ve özgürce çalışma yerleri olup herhangi bir sebep ve sıfatla okul öğretmenlerinin öğretmenler odasından çıkartılmak istenmesi kimsenin hakkı ve haddi değildir.” dedi.

  1. KIBTES’in, kendinden olmayanları hor gören antidemokratik anlayışların her türlüsünü reddettiğini ifade eden Turgut, “KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve beraberindeki grubu meslektaşlarına karşı nezaketli ve hoşgörülü olmaya davet ederiz” ifadesini kullandı.


Etiketler

İlgili Makaleler

milli eğitim bakanlığı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş kazası nedeniyle açıklama yaptı

1 Aralık 2019

DP’nin 11. Olağan Kurultayı yapıldı. Yeni Genel Başkanı Fikri Ataoğlu

30 Kasım 2019
Hasan Taçoy

Taçoy Brüksel’de enerji yatırımlarını görüştü

30 Kasım 2019

Başbakan Tatar Londra’da

30 Kasım 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı