KIBTES: KTOEÖS Başkanı Eylem’i nezakete davet ediyoruz

Kıbrıs Türk Eğitimciler Sendikası (KIBTES), KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve yönetim kurulundan bir grubun, sendikal toplantı yapmak için Cuma günü Hala Sultan İlahiyat Kolejine giderek “KIBTES üyesi öğretmene ve herhangi bir sendikaya üye olmayan öğretmenlere nezaketsiz ve kaba davranışlarda bulunarak, öğretmenler odasından çıkmaya zorladığını” iddia ederek bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

KIBTES Başkanı Himmet Turgut, yazılı açıklamasında, “öğretmenler odası öğretmenlerin dinlenme ve özgürce çalışma yerleri olup herhangi bir sebep ve sıfatla okul öğretmenlerinin öğretmenler odasından çıkartılmak istenmesi kimsenin hakkı ve haddi değildir.” dedi.