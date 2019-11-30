Huawei’nin resmi Twitter hesabı hacklendi

Dünyanın en çok akıllı telefon satan ikinci markası Huawei’nin faaliyet gösterdiği alanlardan bir tanesi olan Brezilya’daki resmi hesabı hacklendi. Hesabı ele geçiren hackerlar, rakipleri Apple’a bulaşmaktan da geri durmadı.

Akıllı telefon pazarında lider markalarından Huawei, geliştirdiği ürünleri farklı coğrafyalara da açarak hâkimiyet alanını genişletiyor. Huawei’nin ağırlığını koymaya başladığı pazarlardan bir tanesi de Latin Amerika ülkesi Brezilya.

Çinli teknoloji devi, Brezilya pazarına soktuğu yeni akıllı telefonları ve yeni ürünleriyle buradaki operasyonlarını genişletiyor. Şirket, son olarak kablosuz kulaklığı FreeBuds Lite’ın da Brezilya pazarına geldiğinin duyurusunu yapmıştı. Ancak şirketin pek de istemeyeceği olaylar da yaşandı.

Huawei’nin Twitter hesabı hacklendi

Şirket, Black Friday gecesi attığı bazı hakaret dolu Tweet’lerle dikkatleri üzerine çekti. Huawei Mobile Brasil adlı resmi Twitter hesabı hacklendi. Ele geçirilen resmi Huawei hesabı üzerinden rakipleri Apple’a da hakaret içeren bir Tweet atıldı.

Hesabı ele geçiren kişinin attığı bir Tweet’te Black Friday ile ilgiliydi. Hesabı ele geçiren hacker, fakir kullanıcıların şirketin ekipmanlarını satın alamayacağını ve tüm bunların komünizmin görkemi için olduğunu söyledi.

Hacker, Huawei’nin en büyük rakiplerinden bir tanesi olan Apple’ı da deyim yerindeyse boş geçmedi. Attığı bir Tweet’te Apple’ı etiketleyen hacker, küfür ettikten sonra “en iyisi biziz” ifadelerini kullandı.

Kısa bir süre içerisinde hesabın kontrolünü tekrar ele alan şirket, kullanıcılarından özür diledi ve hackerların cezalandırılmaları için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Şirket, ayrıca yaşanan bu olay sonrası soruşturma başlattıklarını da açıkladı.

Dünyada ara sıra büyük şirketlerin başına gelebilen bu hack ve ele geçirme saldırıları şirketleri oldukça zor durumda bırakabiliyor ve kurumsal imaja zarar verebiliyor. Peki, siz bu tür eylemler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu saldırılar şirketlerin kurumsal imajına zarar veriyor mu?