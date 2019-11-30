Yalnızca lisans diploması gerektiren ancak 10 yıl içinde yok olması muhtemel 12 meslek

Tarihteki birçok şey gibi meslekler de gelişim ve değişim içerisinde. Meslek seçimi yapılırken göz önüne alınması gereken şartlar arasında ilgili mesleğin geleceği büyük önem taşıyor. Biz de şu an lisans diplomasıyla işe girebileceğiniz ve 10 yıl içinde yok olması muhtemel meslekleri bir araya getirdik. Gelin bu mesleklere yakından bakalım.

Üniversiteden mezun olmak, eğitimini aldığınız alanda çalışmak için bilgi birikimine sahip olduğunuzu gösterir. Lisans, yüksek lisans gibi mezuniyet dereceleri ise o alandaki uzmanlığın seviyesini belirtmek için kullanılır.

Günümüzde ülkemizde yalnızca lisans eğitimini tamamlayarak işe girilebilecek birçok meslek bulunuyor ancak bunların arasında 10 yıl içinde kaybolma potansiyeline sahip olanlar da var. Kariyer planlaması yapmak isteyen her yaştan takipçimiz için hazırladığımız listemizde ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun verilerini baz alarak 10 yıl içinde yok olabilecek mesleklere yer verdik. İşte seçerseniz 10 yıl sonra işsiz kalabileceğiniz o meslekler.

12. Yazarlık:

Yıllık maaş medyanı: 62.170 dolar

Yazmayı seviyor ve gelecekte bir yazar olmak istiyorsanız listemizdeki ilk madde sizi biraz daha düşünmeye sevk edebilir. 2018 yılından 2028 yılına kadar istihdam oranında %0,1 düşüş gözlemlenmesi beklenen yazarlık mesleği, teknolojinin gelişiminden olumsuz etkileneceğe benziyor.

11. Nükleer enerji mühendisliği:

Yıllık maaş medyanı: 107.600 dolar

Ülkemizde yalnızca Hacettepe Üniversitesi ve Sinop Üniversitesi’nde alınabilen nükleer enerji mühendisliği eğitimi, gelecekte işinize yaramayabilir çünkü bu meslekte 10 yıl içinde %5’lik bir istihdam düşümü yaşanması bekleniyor. Tabii bunun ABD verilerine dayandırıldığını da ekleyelim. Ülkemizde yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin bu alanda istihdam yaratması da muhtemel ancak uzun vadede tüm dünyanın nükleer enerjiden başka enerjilere geçiş yaptığı düşünüldüğünde belki de uzak gelecekte bu meslek yok olabilir.

10. Elektronik mühendisliği:

Yıllık maaş medyanı: 102.700 dolar

Teknoloji çağında olduğumuz düşünüldüğünde elektronik mühendisliği mesleğinin yok olabileceğini duymak oldukça şaşırtıcı ancak bu alandaki beklentinin nedeni olarak günümüzde elektronik mühendisi sayısının ihtiyaçtan fazla olması gösterilebilir. Yapılan analizlere göre 10 yıl içinde elektronik mühendisliği istihdamında %0,9’luk bir düşüş bekleniyor.

9. Vergi denetçiliği:

Yıllık maaş medyanı: 54.440 dolar

Devletlerin en büyük gelir kaynaklarından biri olan vergiler elbette yok olmayacak ancak artık birçok şeyin otomatik sistemler tarafından yapıldığı günümüzde vergi denetçiliği mesleği de yok olabilir. Açıklanan verilere göre 10 yıllık perspektifte vergi denetçiliği mesleği için %2,4’lük bir düşüş bekleniyor.

8. Editörlük:

Yıllık maaş medyanı: 59.480 dolar

Aldığınız lisans eğitimiyle bir dergide, bir gazetede ya da bir internet sitesinde editör olarak işe başlayabilirsiniz ancak üzülerek söylüyoruz ki açıklanan veriler, editörlerin de 10 yıl içinde işsiz kalabileceğini gösteriyor. Editörler için 10 yılda beklenen istihdam düşümü ise %2,9.

7. Sigortacılık:

Yıllık maaş medyanı: 69.380 dolar

Hayat sigortasından tutun da araç sigortasına kadar hayatımızda birçok sigorta türü var. Bu sigortaları, acentelerde çalışan sigortacılar sayesinde öğreniyorduk ancak son dönemde internet üzerinden yapılan tanıtımlar, bu gidişatı değiştirdi. Gözle gördüğümüz bu değişim, rakamlara da yansımış olacak ki 10 yıl içerisinde sigortacılık mesleğinde %5,5’lik istihdam düşümü yaşanması bekleniyor.

6. Genel müdürlük / baş yöneticilik:

Yıllık maaş medyanı: 189.600 dolar

Elektronik mühendisliği gibi listede olmasına şaşırabileceğiniz bir diğer meslek de baş yöneticilik ya da genel müdürlük. Şirketlerin bu pozisyon için en az bir kişiye ihtiyaç duyduğu düşünüldüğünde, sonuçların ileride şirket sayısında azalmayı öngördüğünü ya da kendi kendini yöneten şirketler gibi modern yönetim sistemlerinin ortaya çıkabileceğine işaret ettiğini söyleyebiliriz. Genel müdürlük için 10 yıl içinde beklenen istihdam düşümü %5,5.

5. Bilgisayar programcılığı:

Yıllık maaş medyanı: 84.280 dolar

Her yeni dönemin yeni yazılım dilleri getirdiği gerçeğini ele alırsak bilgisayar programcılığı mesleğini icra eden kişilerin sayısında azalma görüleceği tahmin edilebilir ancak buradaki tahminde kendi kendine program yazan yapay zekâların gelişimi de etkili olmuş olabilir. Bilgisayar programcılığı için 10 yıllık konjonktürde beklenen istihdam düşümü %7,2.

4. Radyo ve televizyon sunuculuğu:

Yıllık maaş medyanı: 33.220 dolar

Günümüzde eskisi kadar radyo dinlenmediği herkesçe bilinen bir gerçek. Televizyonlarda yapılan programların sayısındaki azalma da hesaba katıldığında radyo ve televizyon sunuculuğunda yaşanabilecek istihdam düşümünü tahmin etmek zor olmayacaktır. Açıklanan verilere göre 10 yılda beklenen düşüş %7,3.

3. Satın alma temsilciliği:

Yıllık maaş medyanı: 62.750 dolar

Şirketler için satın alma işlemlerini gerçekleştiren satınalma temsilcileri, açıklanan verilere göre 10 yıl içinde işsiz kalabilirler. Bu tahminde, satın alma işiyle birlikte başka işleri de yapabilen kişi sayısındaki artış etkili olmuş olabilir. Satınalma temsilcileri için 10 yılda beklenen istihdam düşümü ise %7,4.

2. Yetişkin öğretmenliği (okuma ve yazma öğretmenliği):

Yıllık maaş medyanı: 53.630 dolar

Eğitimin herkes için erişilebilir kılınması adına yapılan çalışmalar kapsamında okuma yazma bilmeyen kişi sayısında ciddi bir azalma görülüyor. Elbette bu azalma, bu alanda çalışmakta olan okuma yazma öğretmenlerine olan ihtiyacı azaltıyor. Bu meslek için 10 yılda %10,3’lük bir istihdam düşümü öngörülüyor.

1. Muhabirlik:

Yıllık maaş medyanı: 41.260 dolar

Listenin zirvesinde yine şaşırtıcı bir meslek bulunuyor. Haber ajanslarının sayısının artması ve haberlere olan erişimin kolaylaşması, her kanalın kendi muhabirlerini bulundurma zorunluluğunu yavaş yavaş kaldırıyor ve bu durum, mesleğin geleceğini de etkileyecek gibi görünüyor. Muhabirlik mesleğindeki istihdamda 10 yılda %12,1’lik bir azalma olması bekleniyor.

Günümüzde yalnızca lisans diplomanız olması durumunda başlayabileceğiniz ancak 10 yıl içinde kaybolabilecek meslekleri sıraladığımız yazımızın sonuna geldik. Siz de bu konuda kendi tahminlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.