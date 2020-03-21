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Dışişleri Bakanlığı’ndan Koronavirüs’e karşı seyahat uyarısı

21 Mart 2020

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Enformasyon Dairesi ‘Seyahat Uyarısı’ yayımladı.

Uyarıda Türkiye Cumhuriyeti’nin Koronavirüs salgınından korunmak ve yayılmasını önlemek amacıyla almış olduğu tedbirler genişletildiği ifade edilerek, alınan önlemler açıklandı.

Buna göre:

– Türkiye Cumhuriyeti’nden Ülkemize ve Ülkemizden Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılan tüm tarifeli uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar durdurulmuştur.

– Vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti’ne girişi de bir sonraki duyuruya kadar yasaklanmıştır.

– Vatandaşlarımızın bir sonraki duyuruya kadar Türkiye’ye kara, deniz ve hava hudut kapılarından giriş yapmaları mümkün olmayacaktır.

– Vatandaşlarımızın Türkiye’den çıkışlarında bir kısıtlama bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan vatandaşlarımız özellikle deniz yoluyla ülkemize ulaşabileceklerdir.

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, ek tedbirler kapsamındaki diğer ülkeler yanında, ülkemize de seyahatleri geçici olarak durdurulmuştur.

– Türkiye’de oturum iznine sahip vatandaşlarımız T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler çerçevesinde Türkiye’ye giriş yapabilecektir. Bu kapsamda giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabileceklerdir.

– Kargo uçaklarının geliş ve gidişlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Halkımıza ve kamuoyuna duyurulur.’




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