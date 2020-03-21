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175 mültecinin ihtiyaçları giderildi

21 Mart 2020

Deniz sahilinde Taşlıca-Boltaşlı Köyleri arasında teknenin yan devrilmesi sonucu denize düşen ve tahliyesi kısa sürede yapılarak İskele’de Dr. Fazıl Küçük Kapalı Spor Salonu’na yerleştirilen 175 mültecinin ihtiyaçlarının kısa sürede giderildiği bildirildi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Kaymakamlığı ve İskele Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu.

175 MÜLTECİNİ İHTİYAÇLARI GİDERİLDİ

Açıklamada, 5 yaşa kadar 29 çocuğun olduğu toplam 175 mültecinin kıyafet ihtiyaçları halk tarafından giderildi.

İskele, Girne, Lefkoşa ve daha birçok noktadan yardımlar (kıyafet, çocuk bezi, çocuk kıyafeti, mama, biberon vb.) ve daha birçok ihtiyaç çok kısa sürede giderildi.

İskele Belediyesi’nin Facebook adresinden gelişmeler an be an paylaşıldı. Belediye, İskele Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nun dolmasından dolayı, ikinci bir duyuruya kadar vatandaşların yardım paketi getirmemesi istedi.

YEMEKLER KAZANLARDA PİŞİRİLDİ

Mültecilerin yemekleri ise İskele Belediyesi’ne ait Piknik Restoran’da kazanlarda pişirildi.

İskele, Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’na yerleştirilen 175 kişi, aralarında gönüllülerin de bulunduğu doktorlar tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Ülkenin içinde bulunduğu koronavirüs salgınından ötürü Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu, 175 kişinin sağlığı için İskele Belediyesi tarafından sürekli dezenfektanlı ilaç ile ilaçlandı.

SADIKOĞLU

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti. Herkesin elinin taşın altına koyduğunu ve herkesin tek yürek olduğunu aktaran Sadıkoğlu konuşmasının devamında şunlara yer verdi:

“Vatandaşlarımız güçleri yettiği kadar yardımcı oldu. Genel anlamda herhangi bir şeye şu an için ihtiyaç kalmadı. Bundan sonra bize düşen umuda yolculuk eden misafirlerimizi burada kaldıkları sürece en iyi şekilde ağırlamaktır. Kuzey Kıbrıs’ın her noktasından duyarlılık gösteren ve desteklerini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.




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