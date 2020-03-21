Kıbrıs

Ateş yakılması ve mangal yapılması 1 Nisan’a kadar yasaklandı

21 Mart 2020

Orman Dairesi, orman sahalarında ve piknik alanlarında ateş yakılması ve mangal yapılmasını 1 Nisan’a kadar yasakladı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü’nün kontrolünde olan orman sahalarında ve özellikle piknik alanlarında 1 Nisan 2020 tarihine kadar her türlü ateşli ve/veya ateşsiz piknik yapmak, mangal yakmak Orman Yasası uyarınca yasaklandı.

Yasak, koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak amacıyla alındı.

Açıklamada halktan bu kurallara uyması istendi.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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