Akıncı: Cumhurbaşkanı olabilirim ama daha önce bir insan ve ben de bir babayım

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yurt dışından gelen öğrencilerin yerleştirildiği yurdun koşullarının sağlıksız olması nedeniyle ailelerin kendisine ulaşması üzerine gittiği olay yerinde yaşananlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sabahın erken saatlerinde evlatlarının gailesi içinde tedirgin olan anneler ve babalar, başka telefonlar açılmadığı için, bana ulaşmak zorunda kalmışsa, bana ne yapmak düşerdi acaba?

Unutulmasın, ben Cumhurbaşkanı olabilirim ama daha önce bir insan ve ben de bir babayım. Gençleri ve ailelerini teskin ederek sürece yardımcı olmaya çalışmak kışkırtıcılık yapmaksa, varsın sıfatlarımıza bu da eklensin. Ben yine de, bu zor günleri elbirliğiyle aşabilmemiz için dayanışma içinde olmamız gerektiğine olan inancımı koruyorum.”