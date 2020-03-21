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Güneydeki toplam vaka sayısı 84’e yükseldi

21 Mart 2020

Kıbrıs Rum yetkilileri tarafından yapılan canlı basın açıklamasında, bugün Kıbrıs’ın güneyinde 9 yeni pozitif vaka tespit edildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, bugün tespit edilen 9 vakalar arasında 3 kişinin pozitif vaka ile temas ettiği, 1 kişinin havayolları görevlisi olduğu, 1 kişinin Baf Devlet Hastanesi’nde erkek hemşire olduğu ve 4 kişinin ise yurt dışından gelmiş olduğu ifade edildi.

Kıbrıs’ın güneyinde toplam pozitif vaka sayısı 84’de ulaşırken Kıbrıs’ın kuzeyinde son yapılan açıklamalar göre pozitif vaka sayısı 34 olmuştu. Ada geneli toplam pozitif vaka sayısı 118’e ulaştı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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