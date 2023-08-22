Dışişleri Bakanlığı: BMGK açıklaması tutarlı ve adil değildir

Dışişleri Bakanlığı, Pile –Yiğitler yoluna ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) yayınladığı basın açıklaması hakkında açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, BMGK’nın Pile köyünde yaşayan vatandaşların KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçlar gözetilerek yapımına başlanan Pile – Yiğitler yolu hakkında talihsiz bir açıklama yayınladığını belirtti.

“Pile – Yiğitler yolu projesinin 25 yılı aşkın bir geçmişi bulunmaktadır. Bu süre zarfında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri her zaman yapıcı bir tutum sergileyerek, ilgili kesimlere işbirliği çağrılarında bulunmuştur” denilen açıklamada, “Pile’de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılması yönündeki çağrılarımıza ve taleplerimize kayıtsız kalan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere ilgili kesimlerin şimdi bu yol çalışmasını eleştirmeleri oldukça manidardır” ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ve bazı ülkelerin konuya dair açıklamalarında olduğu gibi, BM Güvenlik Konseyi açıklamasında da yaşanan durumun çarpıtıldığını kaydeden Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü’nün adadaki başlıca görevinin sükuneti sağlamak olduğunu bildirdi. Açıklamada, “Oysa 18 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen gerginlikte, BMBG, asker ve araçları marifetiyle tamamen insani gerekçelerle geliştirilen, askeri bir amaç gütmeyen bir projeyi engellemeye çalışmış ve tahrik edici bir tutum sergilemiştir.” denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“BM Barışı Koruma ilkeleri incelendiği zaman tarafların rızasını almak ve tarafsızlık gibi unsurların ön plana çıktığı açıkça görülebilmektedir. BMBG, Kıbrıs Türk tarafının rızasına başvurmadığı halde, iyi niyetli yaklaşımımız sayesinde ülkemizdeki mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir. Bütçesinin nerdeyse yarısı GKRY ve Yunanistan tarafından karşılanan BMBG’nin adadaki taraflara tarafsızlık ilkesi çerçevesinde bir tutum sergilemekten ne kadar uzak olduğu ve adada yalnızca bir tarafın sözcülüğü görevini üstlendiği, yaşanan bu olay neticesinde bir kez daha göz önüne serilmiştir.

Her egemen devlet gibi KKTC’nin de kendi topraklarında vatandaşlarının yararına olacak projeler gerçekleştirme yetkisi bulunmaktadır. Ara bölgede defalarca ihlaller gerçekleştiren ve başta Pile köyü olmak üzere tüm ara bölgede daimi ihlalleri bulunan Rum tarafına bugüne kadar hiçbir uyarı ve müdahalede bulunmayan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Pile-Yiğitler yolu çalışmalarının taraflarca müzakere edilerek yapılması çağrısı tutarlı ve adil bir yaklaşım değildir.

BMGK açıklamasında ayrıca, her zaman olduğu gibi, tüketilmiş formülü empoze etmeye çalışmaktadır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üye ülkelerine, Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve Devlet olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatır, bu gerçeğin kabul edilmesi ve saygı gösterilmesinin atılacak en doğru adım olduğunu vurgulamak isteriz. Kıbrıs meselesinde bir anlaşmaya varılması, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı çerçevesinde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde işbirliğine açık yeni bir sürecin başlamasından geçmektedir.”

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a İlişkin Basın Açıklamasının tam metni

“Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafının Pile/Pil yakınlarındaki BM Ara Bölgesi içinde yetkisiz inşaat çalışmaları başlatmasından ciddi endişe duyduklarını dile getirdiler. Güvenlik Konseyi üyeleri, bu eylemin Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve BM Ara Bölgesi’ndeki statükonun ihlali olduğunu vurguladılar.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk personelinin BM barış güçlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına zarar vermesini kınayarak, yaralanan barış güçlerine acil şifalar diledi. Barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre suç teşkil edebileceğinin altını çizdiler ve tüm BM personelinin emniyet ve güvenliğine tam bağlılıklarını yinelediler.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafının izinsiz inşaat çalışmalarının durdurulmasını ve ekipman ve personelin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Güvenlik Konseyi üyeleri, taraflardan herhangi birinin adada gerilimi artırabilecek ve çözüm umutlarını zedeleyebilecek herhangi bir tek taraflı veya tırmandırıcı eylemden kaçınması gerektiğinin altını çizdi. Güvenlik Konseyi üyeleri, tüm tarafları esneklik göstermeye ve GSÖT’nin (Genel Sekreterin Özel Temsilcisi) ilgili alanda karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan gelişmeyi müzakere etme çabalarını desteklemeye çağırdı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP’ye ve onun Tampon Bölge’deki ve onun yetkilendirilmiş yetkisine tam desteklerini yeniden teyit ettiler ve izinsiz tüm inşaatların kaldırılması ve ateşkes hatları içinde ve boyunca yetkisiz askeri veya sivil faaliyetlerin önlenmesi çağrısında bulundular.

Güvenlik Konseyi üyeleri, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi, Kıbrıs halkının isteklerine uygun ve siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Her iki tarafı da GSÖT’nin çabalarını desteklemek için somut adımlar atmaya ve elverişli bir ortamı teşvik etmek için UNFICYP ile tam olarak çalışmaya teşvik ettiler.”