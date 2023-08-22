KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.99 liradan işlem görüyor - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Ağustos 22, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 34.99 liradan işlem görüyor

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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KKTC Serbest Piyasa döviz kurları

KKTC’de serbest piyasada Euro 29.90, sterlin 34.99, dolar ise 27.40 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada, 08.15 itibarıyla 29.55 liradan alınan Euro, 29.90 liradan satılıyor. 34.60 liradan alınan sterlinin satış fiyatı da 34.90 lira olarak belirlendi.


KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 27.1000 27.4000
 EUR 29.5500 29.9000
 GBP 34.6000 34.9900
 AUD 15.5000 17.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 22-08-2023 09:16:00
22-08-2023 09:26:39
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Tags:DövizKKTCsterlin
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