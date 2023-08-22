BMGK açıklaması: izinsiz inşaat çalışmalarının durdurulması memnuniyet verici

BMGK Kıbrıs ve Pile yol çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Açıklamada “Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP’ye ve onun Tampon Bölge’deki ve onun yetkilendirilmiş yetkisine tam desteklerini yeniden teyit ettiler ve izinsiz tüm inşaatların kaldırılması ve ateşkes hatları içinde ve boyunca yetkisiz askeri veya sivil faaliyetlerin önlenmesi çağrısında bulundular.” ifadeleri kullanıldı.

BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’a İlişkin Basın Açıklamasının tam metni

“Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafının Pile/Pil yakınlarındaki BM Ara Bölgesi içinde yetkisiz inşaat çalışmaları başlatmasından ciddi endişe duyduklarını dile getirdiler. Güvenlik Konseyi üyeleri, bu eylemin Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu ve BM Ara Bölgesi’ndeki statükonun ihlali olduğunu vurguladılar.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk personelinin BM barış güçlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına zarar vermesini kınayarak, yaralanan barış güçlerine acil şifalar diledi. Barış güçlerini hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre suç teşkil edebileceğinin altını çizdiler ve tüm BM personelinin emniyet ve güvenliğine tam bağlılıklarını yinelediler.

Güvenlik Konseyi üyeleri, Kıbrıs Türk tarafının izinsiz inşaat çalışmalarının durdurulmasını ve ekipman ve personelin kaldırılmasını memnuniyetle karşıladı. Güvenlik Konseyi üyeleri, taraflardan herhangi birinin adada gerilimi artırabilecek ve çözüm umutlarını zedeleyebilecek herhangi bir tek taraflı veya tırmandırıcı eylemden kaçınması gerektiğinin altını çizdi. Güvenlik Konseyi üyeleri, tüm tarafları esneklik göstermeye ve GSÖT’nin (Genel Sekreterin Özel Temsilcisi) ilgili alanda karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan gelişmeyi müzakere etme çabalarını desteklemeye çağırdı.

Güvenlik Konseyi üyeleri, UNFICYP’ye ve onun Tampon Bölge’deki ve onun yetkilendirilmiş yetkisine tam desteklerini yeniden teyit ettiler ve izinsiz tüm inşaatların kaldırılması ve ateşkes hatları içinde ve boyunca yetkisiz askeri veya sivil faaliyetlerin önlenmesi çağrısında bulundular.

Güvenlik Konseyi üyeleri, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği gibi, Kıbrıs halkının isteklerine uygun ve siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyona dayalı kalıcı, kapsamlı ve adil bir çözüme olan bağlılıklarını yeniden teyit ettiler. Her iki tarafı da GSÖT’nin çabalarını desteklemek için somut adımlar atmaya ve elverişli bir ortamı teşvik etmek için UNFICYP ile tam olarak çalışmaya teşvik ettiler.”