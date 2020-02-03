Direksiyon hakimiyetini kaybetti, takla attı!

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda akşam saatlerinde çarpışma meydana geldi. Çarpışma sonucu 22 yaşındaki Emin Sensay yaralandı.

Edinilen bilgiye göre çarpışma, saat 19.15 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Emin Sensay, sürdüğü NC 785 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru gittiği sırada virajda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu. Araç çarpışma sonucu tavanı üzerinde durdu.

Çarpışma da yaralanan Emin Sensay Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin çarpışma ile ilgili soruşturması sürüyor.